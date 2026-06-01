Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Přeprava nadměrného nákladu

Respektujte pokyny doprovodných vozidel nákladu směřující do Plané nad Lužnicí. 

Opět po několika týdnech bude v noční době projíždět Jihočeským krajem nadměrný náklad jedné soupravy nákladního vozidla s doprovodem policie. Dnešního dne, tj. 1. června 2026 v 22:00 hod. přejede státní hranici mezi Polskem a Českou republikou, kdy bude do našeho regionu směřovat po dálnici D1. Cca v půl páté ráno byl měl nákladní automobil vjet na dálnici D3 u Tábora a po ujetí několika kilometrů sjede na exitu Planá nad Lužnicí do ulice Průmyslová.

Žádáme řidiče, aby respektovali pokyny doprovodných vozidel, především při jízdě po užších silnicích v Plané nad Lužnicí, aby nenastali žádné komplikace až do místa určení.

Děkujeme za pochopení.

  por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

1. června 2026

