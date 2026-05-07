Pozor na podvodné sms zprávy

Policie vás nebude vyzývat k uhrazení pokuty cestou sms zprávy. 

Policisté opět upozorňují na nový trik podvodníků. Tentokrát se jedná o podvodné sms, které se tváří poměrně důvěryhodně, informují veřejnost o tom, že se dotyčný či dotyčná dopustili dopravního přestupku a musí do třech dnů uhradit pokutu. V sms je přiložený odkaz, na který když kliknete, máte vyplnit údaje k vozidlu a osobní údaje. Následně po vás chtějí neznámí pachatelé vyplnit údaje o platební kartě a dostat se k vašim penězům. S touto sms zprávou se na policisty obrátilo několik lidí, kteří se dotazovali právě na to, zda se náhodou nejedná o podvod. Ano, jedná. 

Policisté vás nikdy nebudou vyzývat k platbě pokut cestou SMS zpráv. Neunáhlete se, přemýšlejte. Neklikejte na neznámé odkazy a nevyplňujte nikam své osobní údaje a přihlašovací údaje do internetového bankovnictví. Podívejte se také, kdo vám sms či e-mail zasílá. Na první pohled se jedná o adresu, která je složená z malých a velkých písmen, číslic, cizích koncovek. Odesílatelem je podvodník.

V přílohách je ukázka toho, jak může podvodná sms vypadat. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
7. května 2026

