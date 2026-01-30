Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pozor na internetové podvody
Pachatelé lákají na výhodné investice
Policisté v posledních dnech zaevidovali opět několik případů internetových podvodů, při nichž přišli poškození o statisícové částky. Pachatelé nejčastěji zneužívají zájmu o investice do kryptoměn nebo důvěry v blízké osoby.
V jednom z případů reagoval poškozený na nabídku údajně výhodného investování do kryptoměn. Po vyplnění osobních údajů ho kontaktoval neznámý pachatel, který ho přesvědčil, že mu poštou zašle cenné psaní se zákaznickou kartou pro zřízení účtu ke krypto peněžence. Poškozený postupně převzal několik cenných psaní v celkové hodnotě 275 tisíc korun, které měly sloužit jako investice. Později zjistil, že byl podveden,
Další poškozená narazila na internetu na video propagující investiční produkt se zhodnocením prostřednictvím kryptoměn. Po kliknutí na tlačítko „mám zájem“ byla kontaktována údajným investičním poradcem, který od ní požadoval registrační poplatek ve výši 4.300 korun. Následně byla vyzvána k odeslání částky okolo 238 tisíc korun ze svého spořícího účtu na zahraniční účty. Tyto platby byly naštěstí bankou vyhodnoceny jako podezřelé a včas zablokovány.
V dalším případě poškozený opět reagoval na výhodnou investiční nabídku. Údajná poradkyně ho spojila s tzv. analytikem, který ho přiměl k instalaci aplikace pro vzdálený přístup do počítače. Podvodník poté provedl několik plateb z účtu poškozeného. Způsobená škoda činila přibližně 588 tisíc korun.
Mezi oznámenými skutky se objevil rovněž podvod, při kterém pachatel zneužil důvěry v blízkou osobu. Poškozenému přišla SMS zpráva vydávající se za zprávu od jeho dcery, která jej požádala o zaplacení faktury v hodnotě téměř 41 tisíc korun. Poškozený žádosti vyhověl, aniž by si pravost zprávy ověřil.
Preventivní rady:
- Nevěřte slibům rychlého zaručeného zisku.
- Nikdy nezasílejte peníze neznámým osobám ani na zahraniční účty na základě telefonátu, SMS nebo e-mailu.
- Neinstalujte aplikace pro vzdálený přístup na pokyn neznámé osoby.
- Ověřujte si totožnost blízkých osob.
- Chraňte své osobní a bankovní údaje.
- V případě pochybností kontaktujte svou banku nebo Policii ČR
nprap. Věra Mžiková
30. ledna 2026