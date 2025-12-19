Policie České republiky  

Pozitivní testy na návykové látky

Oba případy během jediné noci. 

Hlídka obvodního oddělení Policie ČR Strakonice odhalila ve středu 10. prosince 2025 při silničních kontrolách dva řidiče, u nichž vyšel pozitivní orientační test na přítomnost návykových látek.

První případ policisté zaznamenali ve 22.30 hodin v ulici 5. května, kde zastavili čtyřiačtyřicetiletou řidičku osobního vozidla. Ta se na výzvu hlídky podrobila orientačnímu testu na přítomnost návykových látek, který vykázal pozitivní výsledek na THC. Řidička následně absolvovala lékařské vyšetření, jehož výsledky budou rozhodující pro další postup policie.

O přibližně hodinu později policisté kontrolovali řidiče (42 let) osobního automobilu VW Passat v ulici Ellerova. Orientační test u něj vyšel pozitivní na přítomnost amfetaminu. Také tento řidič se podrobil lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu. O dalším řešení případu rozhodnou výsledky laboratorního vyhodnocení.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
19. prosince 2025

