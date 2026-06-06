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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Poškození svodidel na dálnici

Při kontrole dálničního tělesa zjistil zaměstnanec následky po nehodě neznámého řidiče. 

Policisté z dálničního oddělení Borek žádají případné svědky níže uvedeného poškození kovových svodidel, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, dálniční oddělení Borek, se sídlem v obci Ševětín, Zahradní 161, telefon 974 227 900, 974 227 901 nebo na lince tísňového volání 158.

V době od 13. května 2026 do 19. května 2026 na dálnici D3, v km 124,3, v katastru obce Chotýčany, ve směru jízdy Veselí nad Lužnicí - České Budějovice, dosud neznámý řidič s blíže nezjištěným motorovým vozidlem se pravděpodobně plně nevěnoval řízení a narazil do tělesa středového svodidla, čímž došlo k jeho poškození. 

Předem děkujeme za vaši spolupráci.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

6. června 2026

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Pohled na místo DN na dálnici D3 u Chotýčan

Pohled na místo DN na dálnici D3 u Chotý... 

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