Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškození svodidel na dálnici
Při kontrole dálničního tělesa zjistil zaměstnanec následky po nehodě neznámého řidiče.
Policisté z dálničního oddělení Borek žádají případné svědky níže uvedeného poškození kovových svodidel, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, dálniční oddělení Borek, se sídlem v obci Ševětín, Zahradní 161, telefon 974 227 900, 974 227 901 nebo na lince tísňového volání 158.
V době od 13. května 2026 do 19. května 2026 na dálnici D3, v km 124,3, v katastru obce Chotýčany, ve směru jízdy Veselí nad Lužnicí - České Budějovice, dosud neznámý řidič s blíže nezjištěným motorovým vozidlem se pravděpodobně plně nevěnoval řízení a narazil do tělesa středového svodidla, čímž došlo k jeho poškození.
Předem děkujeme za vaši spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
6. června 2026