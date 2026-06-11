Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškození laku vozidel
Dosud neznámý pachatel způsobil škodu za nejméně půl milionu korun.
Policisté z obvodního oddělení Český Krumlov se aktuálně zabývají případem poškození laku dvou vozidel, kterého se v neděli 7. 6. 2026 v době od 8:15 do 10:10 hodin dopustil dosud neustanovený pachatel.
Ten si v uvedené době v podzemních garážích na adrese Za Jitonou 257 v Českém Krumlově vyhlédl zde zaparkovaná vozidla značek Mercedes-Benz a Škoda Octavia, kterým následně nezjištěným předmětem vytvořil souvislé rýhy v laku.
Vozidlo značky Mercedes-Benz zůstalo po řádění vandala s poškozenou karoserií po celém obvodu. Vozidlo značky Škoda Octavia zůstalo s poškozeným celým pravým bokem a levým zadním blatníkem. Na obou vozidlech dosahovaly rýhy hloubky minimálně čtyř milimetrů.
Neznámý pachatel svým jednáním způsobil škodu za nejméně půl milionu korun.
Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci. Pachateli hrozí v případě dopadení a uznání viny u soudu trest odnětí svobody až na jeden rok, zákaz činnosti nebo propadnutí věci.
Krumlovští policisté nyní žádají případné svědky, kteří se v uvedenou dobu nacházeli v okolí podzemních garáží a všimli si něčeho podezřelého, aby se na ně se svými poznatky obrátili osobně na služebně v ulici Tovární číslo popisné 165 v Českém Krumlově nebo telefonicky na číslech 974 232 700 nebo 974 232 691, případně lze využít i linku tísňového volání 158.
Za pomoc s objasněním případu předem děkujeme.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS.
11. června 2026