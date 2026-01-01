Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Poškození kapličky
Vandal způsobil odhadem škodu za deset tisíc korun.
Policisté ze Sezimova Ústí se zabývají případem poškození cizí věci, který se stal v přesně nezjištěné době před 8. únorem letošního roku u železničního přejezdu, ve Strkovské ulici, v Plané nad Lužnicí. Dosud neznámý pachatel poškodil výklenkovou kapli sv. Barbory tím, že vytvořil, pravděpodobně fixem, nápis "BOJOVAT ZA MÍR" v horní části klenutí kaple.
Pachatel, který svým „dílem“ pomaloval prostor o rozloze přibližně 35x12 centimetrů, tak způsobil předběžnou škodu odhadem za deset tisíc korun. Policisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu poškození cizí věci. Po neznámém pachateli pátrají.
Policisté žádají každého, kdo by měl informace k uvedenému případu, aby je sdělil policistům na obvodním oddělení v Soběslavské ulici 2763 v Táboře, případně na lince 974 238 730.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 13. února 2026