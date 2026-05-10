Porušení dopravních předpisů
Řidič nákladního automobilu ujel stovky kilometrů Evropou bez vložené karty řidiče v tachografu.
Jak jsme vás již v předchozích článcích informovali, jedním z priorit dopravní policie v tomto roce je řešení nadměrných a přetíženích nákladních vozidel, porušování dopravních a sociálních předpisů.
Před pár dny řešili českobudějovičtí dopravní policisté na dálnici D3 kontrolu uvedených motorových vozidel, na odpočívce Chotýčany. Mimo jiné zastavili řidiče cizí státní příslušnosti, kdy zjistili, že ve vozidle tovární značky Scania není nainstalovaný odpovídající typ tachografu, tedy druhé generace a řidič ujel s vozidlem v období od 4.2.2026 do 1.4.2026 více než 1200 km bez vložené karty řidiče v zmíněném zařízení. Za porušení zákona o silniční dopravě byla dopravci uložena kauce 200 tis. Kč, kterou řidič na místě uhradil v hotovosti.
Nejen v Jihočeském kraji, ale v celé České republice je zvýšený dohled nákladní dopravy a mnohdy se zaměřujeme i hromadnou přepravu osob, neboť jen tím lze eliminovat následné problémy v silniční dopravě.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
10. května 2026