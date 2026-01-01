Pomozte objasnit dopravní nehodu
Viník z místa nehody ujel.
Policisté dálničního oddělení Chotoviny žádají média a širokou veřejnost o pomoc a spolupráci při šetření dopravní nehody, ke které došlo dne 9. května 2026 v době od 13:30 hod. do 14:40 hod. na ploše parkoviště odpočívky před budovou McDonald's, v okrese Benešov na dálnici D3 v úrovni km 63,5 ve směru jízdy na Prahu. Dopravní nehodu způsobil řidič dosud neustanoveného vozidla, který z nezjištěné příčiny narazil do levé zadní části zaparkovaného vozidla tovární značky Renault Captur a tímto ho poškodil. Po dopravní nehodě tuto dopravní nehodu neoznámil Policii ČR, nijak vzniklou situaci neřešil a ujel. Škoda byla odhadnuta na 15.000 korun.
Vyzýváme tímto řidiče uvedeného neznámého vozidla, aby se spojil s policisty Dálničního oddělení PČR Chotoviny a podal k události své vysvětlení. Učinit tak může na jejich služebně na exitu 70. km dálnice v katastru obce Chotoviny, telefonních linkách 974 238 710, 974 238 711 či 974 238 712, případně e-mailové adrese krpc.do.chotoviny@pcr.cz.
Stejně tak žádáme každého, kdo byl svědkem uvedené události a mohl by k identifikaci neznámého vozidla či k ustanovení totožnosti jeho řidiče přispět jakoukoliv relevantní informací, případně by měl z události kamerový záznam, aby tyto poznatky předal policistům na výše uvedených kontaktech.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 15. května 2026