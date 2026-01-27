Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté při pronásledování vozidla použili PIT manévr
Řidič odmítl dechovou zkoušku a pokusil se ujet policejní hlídce
Dnes dopoledne v 10:12 hodin policisté Dopravního inspektorátu Jindřichův Hradec při výkonu dohledu nad bezpečností silničního provozu v obci Novosedly nad Nežárkou kontrolovali dodržování nejvyšší povolené rychlosti. U vozidla značky Ford Fusion naměřili rychlost 79 km/h (po odečtení tolerance 76 km/h) v místě, kde je povolena rychlost 50 km/h. Policisté vozidlo bezprostředně za obcí předepsaným způsobem zastavili a s řidičem začali řešit zjištěný přestupek. Dvaapadesátiletý řidič byl následně vyzván k provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu, kterou odmítl, stejně jako následný odběr biologického materiálu. Z tohoto důvodu mu byla zakázána další jízda a byl mu zadržen řidičský průkaz. Během vyřizování přestupku však řidič nečekaně nasedl do svého vozidla a začal policistům ujíždět. Při jízdě opakovaně vjížděl do protisměru a nereagoval na výzvy k zastavení vozidla, které mu byly opakovaně dávány. Policisté se proto po krátkém pronásledování rozhodli použít PIT manévru, pomocí kterého vozidlo vytlačili mimo komunikaci. Řidič byl následně zajištěn. Celý případ je nyní v šetření dopravních policistů. Škoda na vozidlech byla předběžně vyčíslena na 100 tisíc korun.
nprap. Věra Mžiková
27. ledna 2026