Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policisté objasnili sérii krádeží
Pachatele dopadli přímo při činu
Policisté ze Suchdola nad Lužnicí v uplynulých týdnech prověřovali několik majetkových trestných činů. Nejprve zahájili úkony trestního řízení pro krádež vloupáním do prodejny v Českých Velenicích, ke které došlo 15. dubna. Další krádež v jiném obchodě zaznamenali 30.dubna. Následně řešili také případ z 11. května, kdy neznámý pachatel odcizil měděné okapové svody z objektu v ulici Vitorazská.
Během prověřování jednotlivých skutků policisté zjistili, že za všemi uvedenými krádežemi stojí stejný pachatel – pětatřicetiletý muž.
K jeho dopadení došlo v noci z 1. na 2. června 2026 přímo při vloupání do prodejny v Českých Velenicích. Muž měl v úmyslu odcizit různé zboží, mimo jiné cigarety, tabákové výrobky, lihoviny, hodinky, prsteny a řetízky. Veškeré věci měl již připravené v taškách k odnesení. Policisté jej na místě zadrželi. Kriminalisté sdělili muži obvinění pro uvedené skutky, kterými způsobil škodu téměř 110 tisíc korun.
nprap. Věra Mžiková
5. června 2026