Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Policejní kontroly
Tři řidiči s pozitivním testem.
Policisté z obvodního oddělení Strakonice během tří dnů odhalili tři řidiče, u kterých orientační testy na návykové látky vykazovaly pozitivní výsledky.
Dva z kontrolovaných mužů řídili automobil značky BMW, třetí vozidlo Škoda Octavia. Ve všech případech provedli policisté orientační test DrugWipe 5SP, který potvrdil pozitivní výsledek na různé druhy drog – konkrétně na opiáty, kokain, amfetaminy, metamfetaminy a kanabinoidy. Všichni řidiči byli se souhlasem předvedeni k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici ve Strakonicích.
Tři případy během pouhých tří dnů jsou varovným signálem, že řízení pod vlivem drog není ojedinělým selháním, ale nebezpečným jevem, který může mít tragické následky. Díky včasnému zásahu policistů se však podařilo předejít možným nehodám a ohrožení dalších lidí.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
7. října 2025