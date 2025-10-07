Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Policejní kontroly

Tři řidiči s pozitivním testem. 

Policisté z obvodního oddělení Strakonice během tří dnů odhalili tři řidiče, u kterých orientační testy na návykové látky vykazovaly pozitivní výsledky.

Dva z kontrolovaných mužů řídili automobil značky BMW, třetí vozidlo Škoda Octavia. Ve všech případech provedli policisté orientační test DrugWipe 5SP, který potvrdil pozitivní výsledek na různé druhy drog – konkrétně na opiáty, kokain, amfetaminy, metamfetaminy a kanabinoidy. Všichni řidiči byli se souhlasem předvedeni k lékařskému vyšetření spojenému s odběrem biologického materiálu v nemocnici ve Strakonicích.

Tři případy během pouhých tří dnů jsou varovným signálem, že řízení pod vlivem drog není ojedinělým selháním, ale nebezpečným jevem, který může mít tragické následky. Díky včasnému zásahu policistů se však podařilo předejít možným nehodám a ohrožení dalších lidí.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
7. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 