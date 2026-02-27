Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pokračující krádeže
Během pár dnů a nocí kradl v krajském městě. Teď již čeká na verdikt soudce.
Policisté z obvodního oddělení České Budějovice – Čtyři Dvory v uplynulých dnech realizovali opakované případy krádeže vloupáním do různých provozoven na území krajského města a dílem dokonaným nebo ve stádiu pokusu. Podezřelý muž (roč. 1989) z Českokrumlovska se v první polovině února, pár dnů po propuštění z výkonu trestu odnětí svobody, opět „spustil na dráhu zločinu“, kdy se v noci vloupal do rozsáhlého areálu jednotlivých budov, kde poškodil vstupní dveře a následně odcizil kancelářskou elektroniku.
Dále následující noci za použití násilí vnikl do stánku s občerstvením, kde zkonzumoval potraviny a odcizil nalezenou finanční hotovost.
Jeho trestná činnost pokračovala i v dalších dnech, kdy se chtěl dostat do kulturního a sportovního centra. Při jeho posledním činu ráno v pátek 20. února 2026 ho na místě zadrželi policisté z oddělení hlídkové služby České Budějovice a následného ho eskortovali na obvodní oddělení na sídlišti Máj.
Zde si po seznámení se prokázanou trestnou činností převzal sdělení podezření ze spáchání přečinů krádež a poškození cizí věci. Případ byl realizován formou zkráceného přípravného řízení se zadržením. O dalším osudu se opět rozhodne před soudcem okresního soudu.
