Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Podvody
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Policisté na Jinřichohradecku i přes neustálá varování stále přijímají oznámení o podvodech spáchaných prostřednictvím telefonu či internetu.
V prvním případě se na policisty obrátila poškozená dvaačtyřicetiletá žna, která uvěřila historce o napadeném bankovním účtu. Nejprve jí volal údajný policista a následně pracovník České národní banky. Podle jejich instrukcí si kvůli „záchraně“ svých financí sjednala úvěr ve výši jednoho milionu korun a podvodníkům odeslala 400 000 korun. Teprve poté zjistila, že se stala obětí podvodu.
Pamatujte: vše si vždy ověřujte přímo ve své bance a nevěřte cizím lidem po telefonu.
Druhým poškozeným je třiašedesátiletý muž, který naletěl na reklamu slibující výhodné investice za účasti známé bohaté osobnosti. Nejprve zaplatil vstupní poplatek a následně ho telefonicky kontaktoval podvodník, který ho instruovala k výběru 250 000 korun. Tyto peníze pak muž předal neznámému muži, údajně kurýrovi, u obchodního domu v Jindřichově Hradci.
Pamatujte: investujte pouze prostřednictvím renomovaných a ověřených společností. Nikdy nepředávejte peníze neznámým osobám na základě telefonických pokynů.
nprap. Věra Mžiková
16. června 2026