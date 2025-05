Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Podvody, podvody a zase podvody

Strakonice - Láska, dovolená i prodej zboží se mohou proměnit v noční můru.

Opět varujeme veřejnost před stále častějšími formami internetových podvodů, které se dotýkají lidí napříč generacemi. Příběhy, které evidujeme za poslední dny, nejsou ojedinělé, ale bohužel každodenní realitou. Cílem je upozornit na rizika, která mohou mít vážné finanční i psychické následky.

Láska přes internet skončila vydíráním a strachem

Smutný příběh prožila starší žena, která se prostřednictvím jedné ze zahraničních komunikačních aplikací seznámila s mužem vystupujícím v angličtině. Půl roku si psali – postupně si získal její důvěru i city. Ve chvíli, kdy mu zaslala několik osobních, ale i intimních fotografií, se situace dramaticky změnila. Ženě byla doručena zpráva od neznámé osoby s koláží jejích intimních snímků na billboardu a výzva k zaplacení 3 000 britských liber do tří dnů. Pokud by nezaplatila, měly být její fotky zveřejněny na internetu. Následně také zaznamenala pokusy o přihlášení do svého internetového bankovnictví. Naštěstí neúspěšné.

Vydírání s hrozbou zveřejnění fotek je stále častější forma kybernetického zločinu. Nikdy neposílejte intimní fotografie osobám, které znáte pouze online. Podezřelou komunikaci okamžitě přerušte a kontaktujte Policii ČR.

„Zaplacená“ dovolená – ale podvodníkovi

Další obětí podvodu se stala žena, která si chtěla objednat dovolenou v Itálii přes známý portál pro rezervace. V dobré víře zaplatila zálohu přes 20 000 korun. Když později kontaktovala skutečného pronajímatele, zjistila šokující pravdu – její platba skončila u podvodníka, který se za něj vydával. I na známých portálech si vždy ověřujte, zda komunikujete se skutečným poskytovatelem služby. Dávejte pozor na požadavky na platbu mimo oficiální platební systém portálu. Zkontrolujte recenze, e-mailové adresy i odkazy.

Prodej zboží skončil krádeží z účtu

Muž nabízel na online inzerci inhalační přístroj za 600 korun. Oslovila ho zájemkyně, která ho požádala o e-mail – následně mu přišel odkaz na falešný web imitující Balíkovnu. Zde vyplnil údaje ke své platební kartě a potvrdil autorizační SMS. Následkem byl odliv více než 4 000 Kč z jeho účtu. Jedná se o nejčastější podvody. Policisté opětovně před nimi varují - nikdy nezadávejte údaje o své platební kartě do formulářů, které přišly e-mailem nebo zprávou od neznámé osoby.

por. Mgr. Jaromíra Nováková, st.pis@pcr.cz

28. května 2025

