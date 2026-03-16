Pátrání po sprejerovi
Nápisy a obrazce na fasádě prodejny.
Strakoničtí policisté pátrají po pachateli, který v době od 15,30 hod. dne 13.03.2026 do 13,00 hod. dne 14.03.2026 posprejoval fasádu domu prodejny pracovních oděvů v ulici Písecká ve Strakonicích. Na fasádu nastříkal barvou různé nápisy a obrazce o rozměrech 9x2,5 metrů. Policisté přivítají jakoukoli informaci vedoucí k dopadení pachatele trestného činu poškození cizí věci. Poznatky je možné volat na tel. č. 974 237 700 nebo na linku 158.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
16. března 2026