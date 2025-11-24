Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátrání po seniorovi mělo šťastný konec
Díky velké zimě a špatnému zdravotnímu stavu pohřešovaného, hrála při pátrání roli každá minuta.
Na tísňovou linku Policie České republiky oznámila včera po půl šesté odpoledne jedna žena, že pohřešuje svého otce, který trpí začínající stařeckou demencí a bývá značně dezorientovaný. Devětašedesátiletý muž nepozorovaně odešel kolem šestnácté hodiny z prodejny v obci Husinec, kde byl naposledy spatřen. Po oznámení se ihned rozjela velká pátrací akce, do které bylo zapojeno několik policistů z Prachatic, dále netoličtí policisté, policejní psovod a v záloze byla připravena i letecká služba. Na pomoc byla do pátrání ihned vyslána i jednotka HZS Prachatice a také dobrovolní hasiči z Lažiště, Vlachova Březí a Husince. Nakonec se muže podařilo krátce po devatenácté hodině u Starých Prachatic nalézt netolickým policistům. Senior byl v pořádku, jen podchlazený, proto byl rychlou záchrannou službou převezen do nemocnice k dalšímu vyšetření.
Díky rychlé a kooperativní práci všech zasahujících složek se podařilo seniora nalézt včas, za což jim všem patří velké poděkování.
24. listopadu 2025