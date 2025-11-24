Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání po seniorovi mělo šťastný konec

Díky velké zimě a špatnému zdravotnímu stavu pohřešovaného, hrála při pátrání roli každá minuta. 

Na tísňovou linku Policie České republiky oznámila včera po půl šesté odpoledne jedna žena, že pohřešuje svého otce, který trpí začínající stařeckou demencí a bývá značně dezorientovaný. Devětašedesátiletý muž nepozorovaně odešel kolem šestnácté hodiny z prodejny v obci Husinec, kde byl naposledy spatřen. Po oznámení se ihned rozjela velká pátrací akce, do které bylo zapojeno několik policistů z Prachatic, dále netoličtí policisté, policejní psovod a v záloze byla připravena i letecká služba. Na pomoc byla do pátrání ihned vyslána i jednotka HZS Prachatice a také dobrovolní hasiči z Lažiště, Vlachova Březí a Husince. Nakonec se muže podařilo krátce po devatenácté hodině u Starých Prachatic nalézt netolickým policistům. Senior byl v pořádku, jen podchlazený, proto byl rychlou záchrannou službou převezen do nemocnice k dalšímu vyšetření.

Díky rychlé a kooperativní práci všech zasahujících složek se podařilo seniora nalézt včas, za což jim všem patří velké poděkování.  

por. Bc. Martina Joklová, pt.pis@pcr.cz
24. listopadu 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 