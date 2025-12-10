Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátrání po cizinci
Manželka pohřešuje muže, který přijel do České republiky za prací.
Na písecké kriminalisty se tento týden obrátila žena z Moldavska, která pohřešuje svého muže, ten měl do České republiky přicestovat počátkem října za prací. S rodinou byl naposledy v kontaktu dne 7. října, kdy si volali před skype. V tu dobu měl být v Písku na ubytovně, odkud odešel neznámo kam a bez mobilu i osobních věcí.
Kriminalisté zjistili, že byl ještě následující den v písecké nemocnici, kam se dostal poté, kdy se zmateně pohyboval v lokalitě Vráž u Písku. Další pohyb pohřešovaného zatím neznáme. Obracíme se proto s žádostí o pomoc také na veřejnost a sdělovací prostředky, máte-li k pohřešovanému jakékoli informace volejte linku 158 či přímo kriminalisty na linku 974 235 440.
Na následujícím odkaze naleznete fotografii a další informace k pohřešovanému. (Pokud je odkaz neaktivní, osoba je vypátrána.)
https://aplikace.policie.gov.cz/patrani-osoby/PersonDetail.aspx?person_id=8031210250205
Děkujeme za pomoc.
10. prosince 2025