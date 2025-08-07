Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátrání na Orlické přehradě
Tělo utonulého muže bylo vytaženo z hloubky více jak 40 metrů.
Po předchozí dva dny probíhala na Orlické přehradě, v blízkosti Žďákovského mostu, pátrací akce po utonulém muži z března letošního roku. Dle poznatků měli příslušníci zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, specialisté na hloubkové potápění, stanovená místa, kde by se tělo mělo nacházet. Na místě jim také logisticky pomáhali policisté z obvodních oddělení Zvíkovské Podhradí, Čimelice a kriminalisté z územního odboru Písek. Prostřednictvím podvodního dronu, kterým policisté disponují, bylo pohřešované tělo lokalizováno v hloubce více jak 40 metrů.
Včera se v odpoledních hodinách podařilo tělo vytáhnout na hladinu a dovést k břehu, kde po identifikaci a ohledáním povolaným koronerem, jsme potvrdili, že se jedná o konkrétní pohřešovanou osobu.
