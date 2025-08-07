Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátrání na Orlické přehradě

Tělo utonulého muže bylo vytaženo z hloubky více jak 40 metrů. 

Po předchozí dva dny probíhala na Orlické přehradě, v blízkosti Žďákovského mostu, pátrací akce po utonulém muži z března letošního roku. Dle poznatků měli příslušníci zásahové jednotky Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje a Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, specialisté na hloubkové potápění, stanovená místa, kde by se tělo mělo nacházet. Na místě jim také logisticky pomáhali policisté z obvodních oddělení Zvíkovské Podhradí, Čimelice a kriminalisté z územního odboru Písek. Prostřednictvím podvodního dronu, kterým policisté disponují, bylo pohřešované tělo lokalizováno v hloubce více jak 40 metrů.

Včera se v odpoledních hodinách podařilo tělo vytáhnout na hladinu a dovést k břehu, kde po identifikaci a ohledáním povolaným koronerem, jsme potvrdili, že se jedná o konkrétní pohřešovanou osobu.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

7. srpna 2025

Odkazy do noveho okna

Pátrání na Orlické přehradě 1

Pátrání na Orlické přehradě 1 

Detailní náhled

Pátrání na Orlické přehradě 2

Pátrání na Orlické přehradě 2 

Detailní náhled

Nalezení utonulého muže

Nalezení utonulého muže 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 