Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pátráme po pohřešované dívce
Žádáme média a veřejnost o spolupráci při pátrání
Policisté z Jindřichova Hradce pátrají po pohřešované dívce. Doposud provedené úkony k jejímu nalezení jsou negativní. Informace k pohřešované naleznete na níže uvedeném internetovém odkaze:
Pátrání po osobách - Policie České republiky
(ve chvíli, kdy pod odkazem nenaleznete informace o hledané osobě, je pátrání odvoláno)
Jakékoli informace o výskytu či pohybu pohřešované sdělte prosím na linku tísňového volání 158, popřípadě na tel. 974 233 324.
Předem děkujeme médiím za zveřejnění a veřejnosti za spolupráci.
nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz
9. září 2025