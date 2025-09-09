Policie České republiky  

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pátráme po pohřešované dívce

Žádáme média a veřejnost o spolupráci při pátrání 

Policisté z Jindřichova Hradce pátrají po pohřešované dívce. Doposud provedené úkony k jejímu nalezení jsou negativní. Informace k pohřešované naleznete na níže uvedeném internetovém odkaze:

 Pátrání po osobách - Policie České republiky

(ve chvíli, kdy pod odkazem nenaleznete informace o hledané osobě, je pátrání odvoláno)

Jakékoli informace o výskytu či pohybu pohřešované sdělte prosím na linku tísňového volání 158, popřípadě na tel. 974 233 324. 

Předem děkujeme médiím za zveřejnění a veřejnosti za spolupráci.

nprap. Věra Mžiková, jh.pis@pcr.cz

9. září 2025

