Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Padělání bankovek
Muž chtěl za poskytnuté služby platit totálním padělkem dvoutisícovky.
Jihočeští kriminalisté z odboru hospodářské kriminality realizují případ padělání peněz během června letošního roku. 43letý muž ze Strakonicka si opatřil padělek bankovek nominální hodnoty 2 000 korun, které chtěl následně udat jako pravé. To uskutečnil nejméně ve dvou případech, kdy v jednom případě dokonal své jednání. Podruhé však jeho snaha vyšla vniveč, bankovka nebyla přijata.
Uvedený muž si v minulém týdne převzal usnesení o zahájení trestního stíhání pro naplnění skutkové podstaty zločinu padělání peněz, kdy mu dle trestního zákoníku v případě prokázaní viny hrozí trest odnětí svobody od tří do osmi let.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
29. září 2025