Policie České republiky  

Přejdi na

Naším cílem je Vaše bezpečí

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Pachatel dopaden

Blatenští policisté objasnili další případ. 

Blatenští policisté úspěšně objasnili případ vloupání do budovy v ulici J. P. Koubka v Blatná, ke kterému došlo 12. prosince loňského roku.

Pachatel se násilím dostal do objektu i prodejního prostoru, odkud odcizil dvě autonabíječky za téměř 3 000 korun. Stejnou škodu způsobil poškozením dveří a okna. Policisté zahájili úkony trestního řízení, zajistili stopy a vyhodnotili dostupné informace. Díky rychlé a důsledné práci byl jako podezřelý ustanoven sedmatřicetiletý recidivista z Příbramska.

por. Mgr. Jaromíra Nováková
27. února 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 