Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Pachatel dopaden
Blatenští policisté objasnili další případ.
Blatenští policisté úspěšně objasnili případ vloupání do budovy v ulici J. P. Koubka v Blatná, ke kterému došlo 12. prosince loňského roku.
Pachatel se násilím dostal do objektu i prodejního prostoru, odkud odcizil dvě autonabíječky za téměř 3 000 korun. Stejnou škodu způsobil poškozením dveří a okna. Policisté zahájili úkony trestního řízení, zajistili stopy a vyhodnotili dostupné informace. Díky rychlé a důsledné práci byl jako podezřelý ustanoven sedmatřicetiletý recidivista z Příbramska.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
27. února 2026