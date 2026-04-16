Opilý a bez řidičáku
Nehoda se neobešla bez zranění.
Kuriózní dopravní nehoda zaměstnala ve středu večer všechny hlídky integrovaného záchranného systému. Na Vodňansku v obci Stožice se krátce po 21. hodině srazila dvě osobní auta. Okolnosti nehody jsou zatím nejasné.
Třicetiletý řidič Škody Fabie, který nikdy nevlastnil řidičské oprávnění, jel po silnici III. třídy od Křepic směrem na Vodňany a ke křižovatce v obci Stožice přijížděl po hlavní silnici, když mu do jízdní dráhy vjel z vedlejší silnice od místního hřiště Chevrolet se třemi pasažéry. V té době už však byla tma a podle prvotních informací neměl řidič fabie rozsvícená světla, takže je otázkou, zda byl v obci vůbec dostatečně viditelný. Následoval střet, po kterém se fabie převrátila na střechu, přičemž poškodila sloup místního radaru a narazila do zdi oplocení jednoho z domů.
Na místo vyrazili dopravní policisté i policisté z obvodního oddělení Vodňany, kteří u obou řidičů provedli dechovou zkoušku. Řidič fabie, který nemá řidičský průkaz, byl ještě navíc opilý. Policisté mu naměřili 1,7 promile alkoholu v dechu. Zraněného řidiče Fabie převezla záchranná služba do nemocnice na ošetření.
Případ nyní řeší dopravní policisté ze Strakonic, kteří zjišťují přesné příčiny nehody i míru zavinění jednotlivých účastníků.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
16. dubna 2026