Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Opilost za volantem
To, že má zákaz řízení a je pod vlivem, mu zřejmě nevadilo.
Silně opilý muž včera večer po půl deváté jezdil se svým osobním vozidlem tovární značky Škoda Fabia v obci Velechvín na Lišovsku. Při jízdě po místní komunikaci se při otáčení na zasněženém povrchu, plně nevěnoval řízení a naboural do stojícího osobního vozidla tovární značky Ford Fiesta. Celou situaci viděl svědek události, který obratem informoval policisty na lince tísňového volání 158 a zabránil mu, aby z místa ujel.
Během několika desítek minut k místu nehody přijeli českobudějovičtí dopravní policisté, kteří prověřili všechny okolnosti střetu. Při jednání s řidičem škodovky cítili z jeho dechu závan alkoholu, proto ho vyzvali k provedení testu na zjištění množství návykové látky v dechu. Výsledek vykázal bezmála 2,7 promile. I po pár minutách se opakovaným testem zjistilo totožné množství návykové látky. Muži, ročník 1979, byla zakázána další jízda a provedenou lustrací v centrální evidenci policisté zjistili, že má vysloven zákaz řízení všech motorových vozidel do konce března roku 2027.
Ve věci byly zahájeny úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinů ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
28. prosince 2025