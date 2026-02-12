Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Opilí řidiči
Žena i muž nadýchali bezmála dvě promile.
Řidiče a řidičku pod vlivem alkoholu zastavili a kontrolovali minulý pátek na Českobudějovicku policisté. Pár minut po poledni zastavili šestapadesátiletou ženu, která řídila vozidlo značky Volkswagen a projížděla městem. Po provedení dechové zkoušky na přítomnost alkoholu v dechu ukázal Dräger necelé dvě promile. Obdobně na tom byl o dvě hodiny později čtyřiapadesátiletý řidič Nissanu, kterého policisté zastavili a kontrolovali v ulici Husova. Žena i muž jsou nyní podezřelí ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky.
Alkohol za volant rozhodně nepatří. Nejen že opilí řidiči ohrožují svou nezodpovědností sami sebe, ale především pak ostatní účastníky silničního provozu.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@pcr.cz
12. února 2026