Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Okradený taxikář
Řidiči byla odcizena tržba za několik jízd.
Policisté z obvodního oddělení Vimperk řeší méně obvyklý případ krádeže ve vozidle taxislužby. Dosud neznámý pachatel během jízdy mezi Šumavskými Hošticemi a Vimperkem, krátce po přelomu noci z 25. na 26. října, bez použití násilí odcizil z vnitřních prostor osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia v provedení TAXI, umělohmotné desky fialové barvy, ve kterých byly uloženy doklady k uvedenému vozidlu, jiné písemnosti, a především finanční hotovost v české i zahraniční měně. Řidiči byla způsobena škoda převyšující 12 000 korun.
Ve věci jsme zahájili úkony pro podezření ze spáchání přečinu krádež.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc,pio@pcr.cz
28. října 2025