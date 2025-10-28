Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Okradený taxikář

Řidiči byla odcizena tržba za několik jízd. 

Policisté z obvodního oddělení Vimperk řeší méně obvyklý případ krádeže ve vozidle taxislužby.  Dosud neznámý pachatel během jízdy mezi Šumavskými Hošticemi a Vimperkem, krátce po přelomu noci z 25. na 26. října, bez použití násilí odcizil z vnitřních prostor osobního vozidla tovární značky Škoda Octavia v provedení TAXI, umělohmotné desky fialové barvy, ve kterých byly uloženy doklady k uvedenému vozidlu, jiné písemnosti, a především finanční hotovost v české i zahraniční měně. Řidiči byla způsobena škoda převyšující 12 000 korun.

Ve věci jsme zahájili úkony pro podezření ze spáchání přečinu krádež.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc,pio@pcr.cz

28. října 2025

vytisknout  e-mailem 

 

© 2025 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 