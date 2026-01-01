Policie České republiky  

Odcizený karavan

Zloděj odcizil v Záhosticích obytný vůz značky Knaus. 

Policisté ze Sezimova Ústí přijali oznámení o krádeži karavanu. Dosud nezjištěný pachatel v době od 15:30 hodin 4. února do 15:30 hodin 5. února letošního roku odcizil obytný karavan značky Knaus, typu 8603, bez přidělených registračních značek, který byl na oploceném, avšak neuzamčeném pozemku, v katastru obce Záhostice. V karavanu bylo drobné stavební nářadí, neboť sloužil jako stavební buňka. Poškozenému pachatel způsobil škodu odhadem za 28 tisíc korun.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                  6. února 2026    

