Odcizení motorové nafty
Zloděj odčerpal z bagru 90 litrů motorové nafty
Krádež motorové nafty vyšetřují policisté ze Sezimova Ústí. V přesně nezjištěné době od 14. do 18. listopadu letošního roku, v katastru obce Planá nad Lužnicí, si dosud neznámý pachatel vyhlédl odstavený pásový bagr značky Komatsu. Zloděj vypáčil uzamčené víko palivové nádrže, poté odčerpal 90 litrů motorové nafty, následně poškodil víčko od olejové nádrže, zámek od krytu chladiče a zámek od krytu hydraulického čerpadla. Provozovateli svým protiprávním jednáním způsobil škodu odhadem za více než 15 tisíc korun.
por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 19. listopadu 2025