Objednal si dřevěné pelety

Přišel o peníze a prodávající je nekontaktní. 

Vltavotýnští policisté šetří další případ podvodu. Poškozený si v minulém týdnu objednal na jednom z e-shopů na internetu dřevěné pelety. Následně mu na email přišly platební pokyny. Muž tedy zaslal více jak 20 000 korun na účet uvedený v emailu, a poté zaslal na email firmy potvrzení o zaplacení. Pelety dosud nedorazily a firma je telefonicky nedostupná. 

Pokud je to možné, neplaťte za zboží dopředu a prověřujte si internetové e-shopy.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
30. ledna 2026

