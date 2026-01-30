Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Objednal si dřevěné pelety
Přišel o peníze a prodávající je nekontaktní.
Vltavotýnští policisté šetří další případ podvodu. Poškozený si v minulém týdnu objednal na jednom z e-shopů na internetu dřevěné pelety. Následně mu na email přišly platební pokyny. Muž tedy zaslal více jak 20 000 korun na účet uvedený v emailu, a poté zaslal na email firmy potvrzení o zaplacení. Pelety dosud nedorazily a firma je telefonicky nedostupná.
Pokud je to možné, neplaťte za zboží dopředu a prověřujte si internetové e-shopy.
30. ledna 2026