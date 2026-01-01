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Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Objasněné krádeže v obchodech

Sedmačtyřicetiletému muži z Jindřichohradecha bylo v uplynulých dnech sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež. 

Důkladným prověřováním policisté obvodního oddělení v Táboře zjistili, že podezřelý má mít od poloviny března do června letošního roku na svědomí celkem deset skutků. Ve všech případech měl krást různé zboží v obchodech. Sedmkrát navštívil obchod Rossmann a třikrát Lidl v Táboře.

Svým nezákonným jednáním způsobil celkovou škodu za více než 12 tisíc korun. Další prověřování provádí táborští policisté ve zkráceném přípravném řízení.

por. Bc. Lenka Pokorná    krpc.tisk@policie.gov.cz                                                                                                                                         tisková mluvčí a preventistka                                                                                                                                                                                 23. června 2026 

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