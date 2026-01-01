Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Objasněné krádeže v obchodech
Sedmačtyřicetiletému muži z Jindřichohradecha bylo v uplynulých dnech sděleno podezření ze spáchání přečinu krádež.
Důkladným prověřováním policisté obvodního oddělení v Táboře zjistili, že podezřelý má mít od poloviny března do června letošního roku na svědomí celkem deset skutků. Ve všech případech měl krást různé zboží v obchodech. Sedmkrát navštívil obchod Rossmann a třikrát Lidl v Táboře.
Svým nezákonným jednáním způsobil celkovou škodu za více než 12 tisíc korun. Další prověřování provádí táborští policisté ve zkráceném přípravném řízení.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 23. června 2026