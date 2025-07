Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nerespektoval zákon

Tábor – Bechyně – Řídil bez oprávnění a pod vlivem OPL.

Včera, krátce před šestou hodinou odpolední v Bechyni, byl při dopravní kontrole zastaven policejní hlídkou šestatřicetiletý muž z Českobudějovicka, který řídil osobní vozidlo VW Passat. Následné šetření ukázalo, že usedl za volant vozidla i přesto, že má za své předchozí protiprávní jednání uložen trest spočívající v zákazu řízení všech motorových vozidel, a to až do listopadu 2026. Z jeho chování pak policisté usoudili, že řidič může být pod vlivem omamných či psychotropních látek. To potvrdil i výsledek testu přístrojem Drug Wipe 5, který vyšel pozitivně na amfetamin/metamfetamin. Na výzvu policistů se podrobil odbornému lékařskému vyšetření, spojenému s odběrem biologického materiálu.

Svým jednáním tak porušil zákon a minimálně pro přečin maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání jej opět čeká soud.

por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 15. července 2025

