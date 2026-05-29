Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nemá mobil ani peníze

Muž přišel o 14 000 korun. 

Českobudějovičtí policisté šetří další případ podvodu. Muž reagoval v uplynulých dnech na inzerát na internetovém bazarovém portálu, kde neznámý pachatel vystavil k prodeji mobilní telefon za 14 000 korun. Zájemce se s prodávajícím spojil a domluvili se na platbě na účet předem. To kupující splnil a peníze zaslal. Následně se prodávající odmlčel, nezaslal ani telefon a nevrátil peníze. 

Pokud je to možné, neplaťte se za zboží předem. 

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
29. května 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 