Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nemá mobil ani peníze
Muž přišel o 14 000 korun.
Českobudějovičtí policisté šetří další případ podvodu. Muž reagoval v uplynulých dnech na inzerát na internetovém bazarovém portálu, kde neznámý pachatel vystavil k prodeji mobilní telefon za 14 000 korun. Zájemce se s prodávajícím spojil a domluvili se na platbě na účet předem. To kupující splnil a peníze zaslal. Následně se prodávající odmlčel, nezaslal ani telefon a nevrátil peníze.
Pokud je to možné, neplaťte se za zboží předem.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
29. května 2026