Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nebezpečná jízda po dálnici
Řidič jel několik kilometrů po dálnici D3 v protisměru.
Policisté z dálničního oddělení Borek řeší nebezpečné chování dosud neustanoveného řidiče osobního vozidla, který jel ve čtvrtek dne 30. října 2025 v podvečer po dálnici v protisměru. V uvedený den v 18:20 hod. na dálničním úseku D3 mezi 107 a 112 km, tedy mezi sjezdem Veselí nad Lužnicí – Jih a Ševětín, jel neznámý řidič s osobním vozidlem tovární značky Škoda Octavia, kdy se měl na nájezdu otočit a vrátit se zpět na Veselí nad Lužnicí.
Další stejná situace je řešena den poté, tj. v pátek dne 31. října 2025 v 00:20 hod., kdy dosud neustanovený řidič jel v protisměru na úseku dálnice D3 mezi Meznem a Českými Budějovicemi.
Policisté žádají případné svědky, především řidiče disponující záznamem z palubní kamery, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, odbor služby dopravní policie, dálniční oddělení Borek, se sídlem Ševětín, Zahradní 161, telefon 974 227 900, 974 227 901, prap. Bc. Josefa Maršíka, případně na linku tísňového volání 158.
Děkujeme za spolupráci.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
10. listopadu 2025