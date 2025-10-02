Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Násilí proti úřední osobě
Senior měl napadnout úřednici při schůzce.
Českobudějovičtí kriminalisté aktuálně pracují na případu napadení úřednice v jedné z administrativních budov v krajském městě, ke kterému mělo dojít minulý týden. Dopustit se ho měl dvaaosmdesátiletý muž, který měl ženu nejdříve hrubě urážet a následně ji napadnout rukou sevřenou v pěst a několikrát uhodit. Agresivního seniora kriminalisté podezírají ze spáchání přečinu násilí proti úřední osobě a zjišťují okolnosti případu.
