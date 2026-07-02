Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Narazil do stromu
Pravděpodobnou příčinou byla zdravotní indispozice.
K dopravní nehodě v ulici Písecká ve Strakonicích vyjížděly včerejšího dne ve 14 hodin všechny složky integrovaného záchranného systému. Dvaašedesátiletý řidič osobního vozidla jel ve směru od Českých Budějovic na Písek, když z dosud nezjištěných důvodů přejel do protisměrného jízdního pruhu a následně vyjel mimo komunikaci. Jeho vozidlo poté čelně narazilo do vzrostlého stromu. Podle dosavadních zjištění dopravních policistů byla pravděpodobnou příčinou nehody náhlá zdravotní indispozice řidiče. Dechová zkouška provedená na místě dopravní nehody vyloučila požití alkoholu. Zraněný řidič byl zdravotnickou záchrannou službou převezen k ošetření do nemocnice.
Vysoké letní teploty mohou negativně ovlivnit zdravotní stav i schopnost soustředění za volantem. Je důležité před cestou doplnit dostatek tekutin a na delších trasách nezapomínat na pravidelné přestávky. Pokud se u řidiče objeví únava, nevolnost, závratě nebo jiné zdravotní potíže, je nezbytné co nejdříve bezpečně zastavit a v jízdě nepokračovat. Také řidiči, kteří se léčí se zdravotními obtížemi, by měli být v horkých dnech opatrní a měli by dbát rad svého lékaře. Dostatečný odpočinek a zodpovědný přístup mohou pomoci předejít tragickým následkům dopravních nehod.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
2. července 2026