Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Napadení ve vlaku
Dvojice neznámých mužů napadli muže a dívku.
Policisté z obvodního oddělení Hluboká nad Vltavou šetří případ fyzického napadení ve vlakové soupravě. Dne 10. července 2026 v 23:30 hod., v katastru obce Dynín, v osobním vlaku č. 8220, jedoucího ve směru z Českých Budějovic do Veselí nad Lužnicí, měli dosud neznámí pachatele – dva mladí muži, po předchozím verbálním kontaktu napadnout úderem pěstí a úchopem za krk mladého muže a následně i dívku. Ti poté z vlaku ve stanici Dynín vystoupili a podezřelí muži jeli dále na Veselí nad Lužnicí.
V té souvislosti žádají policisté o spolupráci dalších cestujících – svědků, kteří mohli být přítomni zmíněného incidentu, aby je kontaktovali na Krajském ředitelství policie Jihočeského kraje, územní odbor České Budějovice, obvodní oddělení Hluboká nad Vltavou, Masarykova 49, telefon 974 227 401 nebo na linku tísňového volání 158.
Děkujeme.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
3. srpna 2026