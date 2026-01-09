Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nález muže bez známek života
Okolnosti úmrtí jsou předmětem dalšího šetření.
Ve středu 7. ledna 2026 v odpoledních hodinách přijali policisté od strážníků Městské policie Strakonice oznámení o nálezu člověka bez známek života. Nalezli ho v ulici Tovární v místech mezi parkovištěm a železniční tratí. Jednalo se o místního muže bez domova (57 let). Podle prvotních informací nic nenasvědčuje tomu, že by se na jeho smrti podílela jiná osoba. Příčina úmrtí není známa, v případu byla nařízena zdravotní pitva. Veškeré okolnosti úmrtí jsou předmětem dalšího šetření. Případem se zabývají strakoničtí policisté.
por. Mgr. Jaromíra Nováková
9. ledna 2026