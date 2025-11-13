Policie České republiky  

Nález jízdního kola

Žádáme majitele popsaného pánského horského jízdního kola, aby se dostavil na obvodní oddělení. 

Policisté obvodního oddělení České Budějovice – město šetří případ nálezu pánského horského jízdního v krajském městě, kdy dosud není ustanoven jeho majitel. Jedná se o kolo značky Kellys Viper 60 Hard Tile Aluminium, černé barvy s barevnými doplňky.

Ať se jeho majitel s dokladem původu osobně dostaví na zmíněný útvar v Českých Budějovicích, ulice 28. října 1, telefon 974 226 700. Případ řeší nprap. Radek Interholc, DiS.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz

13. listopadu 2025

