Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nález jízdního kola
Žádáme majitele popsaného pánského horského jízdního kola, aby se dostavil na obvodní oddělení.
Policisté obvodního oddělení České Budějovice – město šetří případ nálezu pánského horského jízdního v krajském městě, kdy dosud není ustanoven jeho majitel. Jedná se o kolo značky Kellys Viper 60 Hard Tile Aluminium, černé barvy s barevnými doplňky.
Ať se jeho majitel s dokladem původu osobně dostaví na zmíněný útvar v Českých Budějovicích, ulice 28. října 1, telefon 974 226 700. Případ řeší nprap. Radek Interholc, DiS.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.pio@pcr.cz
13. listopadu 2025