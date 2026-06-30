Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Nadýchal více jak dvě promile
Alkohol za volant nepatří.
V neděli kolem jedné hodiny ranní zastavili a kontrolovali českobudějovičtí kynologové řidiče škodovky, který projížděl Češňovicemi. Muže podrobili dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která byla pozitivní. Řidič nadýchal více jak dvě promile a nyní je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ si převzali k dalšímu šetření hlubočtí policisté. Věc šetří formou zkráceného přípravného řízení, a tak by měl podezřelý do dvou týdnů stanout před soudem.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
30. června 2026