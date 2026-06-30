Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nadýchal více jak dvě promile

Alkohol za volant nepatří. 

V neděli kolem jedné hodiny ranní zastavili a kontrolovali českobudějovičtí kynologové řidiče škodovky, který projížděl Češňovicemi. Muže podrobili dechové zkoušce na přítomnost alkoholu, která byla pozitivní. Řidič nadýchal více jak dvě promile a nyní je podezřelý ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky. Případ si převzali k dalšímu šetření hlubočtí policisté. Věc šetří formou zkráceného přípravného řízení, a tak by měl podezřelý do dvou týdnů stanout před soudem.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
30. června 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 