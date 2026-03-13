Policie České republiky  

Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Nadměrný náklad

Respektujte pokyny dopravních policistů směřující k plynulému a bezpečnému zajištění transportu nákladních souprav. 

Jihočeští dopravní policisté informují řidiče, že během neděle projede ve večerních a nočních hodinách několik transportů nadměrných nákladu naším regionem. Tato vozidla jsou doprovázena dopravní policií, kdy jejich příslušníci vás v případě potřeby mohou odklonit ke krajnici, či odstavné ploše. Proto respektujte jejich pokyny k bezpečnému projetí a nezdržování provozu.

V pátek 13. března 2026 vyjíždí z Lovosic v Ústeckém kraji, transport jedné soupravy nákladního vozidla o délce 45 metrů, šíři 4 metrů a výšce 5,3 metru. Do Jihočeského kraje by měla uvedená doprava dojet v neděli 15. března 2026 nad ránem, kolem 2. hodiny a směřuje po silnici I/20 od Blatné až do Písku.

Druhý nadměrný náklad bude realizován v neděli 15. března 2026, kdy ve 22:00 hod. vyjede transport dvou nákladních souprav, obě o délce 23 metrů, šíři 6,4 metru a výšce 4,7 metru. Trasa povede z Milevska po silnici II/105, dále na silnici I/19 k obci Otyně směrem na Tábor k dálničnímu přivaděči Exit 76 a poté po dálnici D3 na Prahu.

Děkujeme za pochopení.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

13. března 2026

