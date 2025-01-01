Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Naboural a ujel
Hledáme svědky dopravní nehody na dálnici D3 v katastru obce Nemyšl.
Policisté Dálničního oddělení Chotoviny pátrají po řidiči osobního vozidla, pravděpodobně značky Peugeot světlé (šedé) barvy, který dne 9. října 2025 kolem čtvrt na tři odpoledne řídil uvedené vozidlo v levém pruhu dálnice D3 ve směru od Českých Budějovic ne Prahu.
Uvedený řidič na 66 km dálnice v katastru obce Nemyšl z nezjištěných příčin přejel svým vozidlem do pravého jízdního pruhu, kde se bočně střetl s bílým nákladním vozidlem značky Scania s návěsem. Dosud neznámý řidič však nezastavil, událost žádným způsobem neřešil a z místa nehody ujel. Na vozidle Scania vznikla odhadem škoda za nejméně 50 tisíc korun.
Žádáme případné svědky, kteří uvedenou událost viděli, nebo mají ve vozidlech kameru, na které by mohla být nehoda zaznamenána, aby své poznatky, případně kamerový záznam, předali policistům na jejich služebně v budově Dálničního oddělení PČR Chotoviny (exit na 70 km dálnice D3), na telefonním čísle 974 238 710, případně na lince 158.
Děkujeme.
por. Bc. Lenka Pokorná ta.pis@pcr.cz tisková mluvčí a preventistka 15. října 2025