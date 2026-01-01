Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Na kole jen s přilbou
Policisté se s Týmem silniční bezpečnosti vypravili do Přední Výtoně.
Důležitost nošení cyklistické přilby jsme dnes lidem spolu s pracovníky Týmu silniční bezpečnosti připomínalii v Přední Výtoni. Na především v létě frekventovanou cyklostezku jsme se s celorepublikovým projektem Na kole jen s přilbou vrátili již poněkolikáté. Ročně evidujeme desítky dopravních nehod cyklistů při kterých dojde ke zranění. V mnoha případech dospělí cyklisté nenosí cyklistickou přilbu a neuvědomují si, že jim v případě pádu může zachránit život. Ač povinnost nosit cyklistickou přilbu u nás v republice platí do 18 let, doporučujeme ji nosit při jízdě na kole bez ohledu na věk. Nejen cyklisté si mohli ověřit své znalosti z oblasti dopravy a prohlédnout si policejní vozidlo. Pracovníci Týmu silniční bezpečnosti pak připomínali i povinnou výbavu jízdního kola a pro děti měli též připravené soutěže za jejich splnění si pak děti i dospělí mohli odnést například reflexní prvky.
kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
28. července