Policie České republiky  

Přejdi na

Pomáhat a chránit

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Na kole jen s přilbou

Policisté se s Týmem silniční bezpečnosti vypravili do Přední Výtoně. 

Důležitost nošení cyklistické přilby jsme dnes lidem spolu s pracovníky Týmu silniční bezpečnosti připomínalii  v Přední Výtoni. Na především v létě frekventovanou cyklostezku jsme se s celorepublikovým projektem Na kole jen s přilbou vrátili již poněkolikáté. Ročně evidujeme desítky dopravních nehod cyklistů při kterých dojde ke zranění. V mnoha případech dospělí cyklisté nenosí cyklistickou přilbu a neuvědomují si, že jim v případě pádu může zachránit život. Ač povinnost nosit cyklistickou přilbu u nás v republice platí do 18 let, doporučujeme ji nosit při jízdě na kole bez ohledu na věk. Nejen cyklisté si mohli ověřit své znalosti z oblasti dopravy a prohlédnout si policejní vozidlo. Pracovníci Týmu silniční bezpečnosti pak připomínali i povinnou výbavu jízdního kola a pro děti měli též připravené soutěže za jejich splnění si pak děti i dospělí mohli odnést například reflexní prvky.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
28. července 

Odkazy do noveho okna

Na kole jen s přilbou, Přední Výtoň

Na kole jen s přilbou, Přední Výtoň 

Detailní náhled

Na kole jen s přilbou, Přední Výtoň

Na kole jen s přilbou, Přední Výtoň 

Detailní náhled

Na kole jen s přilbou, Přední Výtoň

Na kole jen s přilbou, Přední Výtoň 

Detailní náhled

Na kole jen s přilbou, Přední Výtoň

Na kole jen s přilbou, Přední Výtoň 

Detailní náhled

Na kole jen s přilbou, Přední Výtoň

Na kole jen s přilbou, Přední Výtoň 

Detailní náhled

Na kole jen s přilbou, Přední Výtoň

Na kole jen s přilbou, Přední Výtoň 

Detailní náhled

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 