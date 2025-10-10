Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Na jízdu se posilnil alkoholem
Nadýchal bezmála čtyři promile.
Bezmála čtyři promile alkoholu v dechu ukázal přístroj Dräger, když včera po desáté hodině večer zastavili policisté z dálničního oddělení Borek vozidlo BMW v Nových Hodějovicích a řidiče podrobili dechové zkoušce na přítomnost alkoholu v dechu. Řidič měl navíc vyslovený zákaz řízení motorových vozidel, a to až do roku 2027. Je velkým štěstím, že svým riskantním a protiprávním jednáním neublížil nikomu jinému. Policisté řidiče podezírají ze spáchání přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky a maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání. Alkohol za volant rozhodně nepatří.
kpt. Lenka Krausová, krpc.pio@
10. října 2025