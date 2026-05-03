Policie České republiky  

Munice z II. světové války

Policisté z Pyrotechnické služby bezpečně zlikvidovali nález na Čimelicku. 

Včera po 16. hodině přijali čimeličtí policisté oznámení na nálezu munice v katastru obce Rakovice. Proto místo řádně označili a prostřednictvím operačního střediska přivolali Pyrotechnickou službu, expozitura České Budějovice. Mezitím vyrozuměli zástupce místní samosprávy o zmíněném nálezu, kteří provedli příslušné opatření mezi občany obce.

Po příjezdu pyrotechniků a ohledání nalezené munice, bylo stanoveno, že se jedná o puškové granáty a rozbušky z období II. světové války a z bezpečnostních důvodů bude na místě proveden odpal.

Policejní specialisté vyhloubili trhací jámu, munici uložili a poté vše bezpečně zlikvidovali.

V této souvislosti připomínáme na zvýšenou opatrnost při obdobných nálezech. Vždy nás okamžitě informujte na lince tísňového volání 158.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

3. května 2026

Nálezu munice 1

Nálezu munice 2

