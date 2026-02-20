Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Kriminalisté si posvítili na dalšího dealera
Zásoboval Českokrumlovsko pervitinem a marihuanou.
Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže z Českokrumlovska. Obvinili jej ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.
Podle dosavadních zjištění kriminalistů měl obviněný nejméně od začátku února roku 2025 do začátku února letošního roku na Českokrumlovsku neoprávněně nabízet, prodat, směnit nebo jiným způsobem poskytnout pervitin a marihuanu nejméně osmi osobám. Uvedeného jednání se navíc dopustil i přesto, že byl za stejnou trestnou činnost již v minulosti pravomocně odsouzen.
Při zadržení našli v rámci osobní prohlídky kriminalisté ze skupiny toxi u obviněného mimo jiné dva sáčky s krystalickou látkou. Ty budou nyní podrobeny kriminalistickému zkoumání.
Trestní stíhání obviněného bude vedeno na svobodě. V případě uznání viny mu u soudu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Vyšetřování případu nadále pokračuje.
por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
