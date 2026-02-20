Policie České republiky  

Jihočeský kraj

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kriminalisté si posvítili na dalšího dealera

Zásoboval Českokrumlovsko pervitinem a marihuanou. 

Kriminalisté z oddělení obecné kriminality v Českém Krumlově zahájili trestní stíhání čtyřiatřicetiletého muže z Českokrumlovska. Obvinili jej ze spáchání zločinu nedovolená výroba a jiné nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy.

Podle dosavadních zjištění kriminalistů měl obviněný nejméně od začátku února roku 2025 do začátku února letošního roku na Českokrumlovsku neoprávněně nabízet, prodat, směnit nebo jiným způsobem poskytnout pervitin a marihuanu nejméně osmi osobám. Uvedeného jednání se navíc dopustil i přesto, že byl za stejnou trestnou činnost již v minulosti pravomocně odsouzen.

Při zadržení našli v rámci osobní prohlídky kriminalisté ze skupiny toxi u obviněného mimo jiné dva sáčky s krystalickou látkou. Ty budou nyní podrobeny kriminalistickému zkoumání.

Trestní stíhání obviněného bude vedeno na svobodě. V případě uznání viny mu u soudu hrozí až desetiletý trest odnětí svobody. Vyšetřování případu nadále pokračuje.

por. Bc. Miroslav Šupík, DiS., ck.pis@pcr.cz
20. února 2026

Věci nalezené při osobní prohlídce.

Věci nalezené při osobní prohlídce. 

Sáček se zajištěnou krystalickou látkou.

Sáček se zajištěnou krystalickou látkou. 

