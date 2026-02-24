Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krajská dopravně bezpečnostní akce
12 řidičů řídilo pod vlivem návykových látek.
Koncem minulého týdne proběhla na jihočeských silnicích krajská dopravně bezpečnostní akce „Nulová tolerance“, která si kladla za cíl zajištění bezpečnosti a plynulosti v silničním provozu a tím snížení dopravní nehodovosti v důsledku porušování ustanovení o zákazu požívání alkoholických nápojů nebo omamně psychotropních látek před nebo během jízdy řidiči vozidel.
Několik desítek hlídek policistů pořádkové a dopravní služby zastavilo a zkontrolovalo 1 173 motorových a nemotorových vozidel, kdy zjistili 165 přestupků a 7 trestných činů.
„V síti nám uvízlo“ 9 řidičů, který byli ovlivněni alkoholickým nápojem a 3 řidiči drogami. Dále jsme se zaměřili na porušování nejvyšší povolené rychlosti v jízdě, kdy 64 řidičů převýšilo stanovenou rychlost o několik kilometrů či desítky kilometrů v hodině nad povolenou toleranci. U 44 motorových vozidel byl zjištěn nevyhovující technický stav.
Změna počasí ze zimního sněžení na postupně jarní polojasno, může u některých řidičů vyvolat euforii a brzké přezouvání pneumatik na letní provoz. Přesto je třeba sledovat podmínky v silničním provozu a zákonné ustanovení, kdy a kde je třeba užít zimní výbavu až do konce března.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
24. února 2026