Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Kradl parfémy
Ty se vrátily do prodeje a muž putoval na policejní oddělení.
Včera odpoledne zavítal do jednoho z obchodních center v krajském městě dvaadvacetiletý muž. Ten zamířil do prodejny s parfémy a hned tři v hodnotě přesahující 10 000 korun skončily v jeho kapsách. Když chtěl obchodní centrum opustit, zastavili ho pracovníci ostrahy, kteří si jeho jednání všimli. Parfémy se tak vrátily do prodeje a přivolaní policisté následně zjistili, že se jedná o muže, který nekradl poprvé, a tak k dalším úkonům putoval na českobudějovické policejní obvodní oddělení. Podezřelý se dopustil přečinu krádeže.
30. ledna 2026