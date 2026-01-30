Policie České republiky  

Přejdi na

Služba veřejnosti a prestižní povolání

Rychlé linky: Mapa serveru Textová verze English Rozšířené vyhledávání

 

Hlavní menu

 
 
Jihočeský kraj název

Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje

Kradl parfémy

Ty se vrátily do prodeje a muž putoval na policejní oddělení. 

Včera odpoledne zavítal do jednoho z obchodních center v krajském městě dvaadvacetiletý muž. Ten zamířil do prodejny s parfémy a hned tři v hodnotě přesahující 10 000 korun skončily v jeho kapsách. Když chtěl obchodní centrum opustit, zastavili ho pracovníci ostrahy, kteří si jeho jednání všimli. Parfémy se tak vrátily do prodeje a přivolaní policisté následně zjistili, že se jedná o muže, který nekradl poprvé, a tak k dalším úkonům putoval na českobudějovické policejní obvodní oddělení. Podezřelý se dopustil přečinu krádeže.

kpt. Lenka Krausová, krpc.tisk@policie.gov.cz
30. ledna 2026

vytisknout  e-mailem 

 

© 2026 Policie ČR, všechna práva vyhrazena

Mapa serveru | Kontakty | Facebook | Instagram | X Corp. | Youtube | Prohlášení o přístupnosti | RSS

 