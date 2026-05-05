Krádeže ve firmě

Dvojice mužů odnášela papírové výrobky sloužících potravinářským produktům. 

Policisté z obvodního oddělení České Budějovice – město realizovali úkony zkráceného přípravného řízení vůči dvěma mužům (roč. 1978 a 1985) z regionu, důvodně podezřelých z krádeže papírových materiálů sloužících k výrobě masných výrobků. Na přelomu roku 2025/2026 postupně odnášeli popsané věci, kdy při poslední krádeži byl jeden z mužů zadržen.

Policisté postupně rozkryli předchozí krádeže a po kontrole výrobků určených k distribuci, byla způsobené škoda stanovena na bezmála 16 000 korun.

Koncem minulého týdne si oba převzali sdělení podezření ze spáchání přečinu krádež, kdy lze očekávat, že se během května rozhodne o jejich potrestání před soudcem okresního soudu.

por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz

5. května 2026

