Krádeže v garážích
Muž navštívil několik garáží, kde zcizil, co nalezl.
Policisté z obvodního oddělení České Budějovice – město v posledních dnech realizovali rozsáhlou a opakovanou trestnou činnost 37letého muže z Prachaticka, kdy mu předali sdělení podezření ze spáchání přečinů krádež, neoprávněný zásah do práv k domu, bytu nebo k nebytovému prostoru, poškození cizí věci a výtržnictví.
Svých skutků se měl dopouštět od září loňského roku do února letošního roku na území krajského města. Ve výčtu jeho činů je vloupání do mnoha garáží, kdy jednu z nich po určitou dobu obýval a neoprávněně odebíral elektrickou energii. Odcizil nalezené věci, například elektrokolo, dětskou čtyřkolku, dílenské nářadí apod. Mimo jiné se také nezajištěnými dveřmi dostal do panelového domu, kde z dětského kočárku odcizil tašku s osobními věcmi a následně vnikl do zaparkovaného osobního motorového vozidla. Celková způsobená škoda byla vyčíslena na bezmála 158 000 korun.
Některé z odcizených věcí se podařilo zajistit a po administrativních úkonech předat zpět majitelům.
Všechny případy byly formou zkráceného přípravného řízení předány k dalšímu opatření na okresní státní zastupitelství, kdy lze očekávat, že pravděpodobně bude podezřelý muž potrestán soudcem okresního soudu.
por. Bc. Milan Bajcura, krpc.tisk@policie.gov.cz
27. března 2026