Policie České republiky – KŘP Jihočeského kraje
Krádež vibrační desky
Policisté pátrají po pachateli či pachatelích.
Bechyňští policisté pátrají po zloději či zlodějích, kteří v přesně nezjištěné době od 17. do 25. února 2026 odcizili ze stavby mycí linky na volně přístupném pozemku u čerpací stanice v ulici U Vodojemu v Bechyni vibrační desku značky Wacker Neuson, typového označení BPU 375Ats. Vibrační deska byla uložena v uzamčeném plechovém zahradním domku. Poškozená firma odhadla svou škodu na částku 60 000 korun. Po zlodějích i odcizeném stroji pátrají policisté místního obvodního oddělení.
Žádáme tímto každého, kdo by mohl k objasnění tohoto skutku přispět jakoukoliv relevantní informací, a to jak k výskytu podezřelé osoby či osob na místě činu, tak k případnému výskytu či podezřelé nabídce prodeje uvedené vibrační desky, aby své poznatky předal bechyňským policistům na jejich služebně na náměstí T. G. Masaryka, případně telefonním čísle 974 238 750.
Děkujeme.
por. Bc. Lenka Pokorná krpc.tisk@policie.gov.cz tisková mluvčí a preventistka 26. února 2026